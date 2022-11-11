Военное обозрение

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Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией, но только при условии выполнения всех требований Киева

Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией, но только при условии выполнения всех требований Киева

Украина продолжает создавать иллюзию готовности к переговорам с Россией, выдвигая заведомо невыполнимые требования для возобновления диалога.

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