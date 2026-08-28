Женщина обвинила сургутского лилипута в сексуальном насилии и шантаже

"112" Сожитель-лилипут превратил в ад жизнь бывшей возлюбленной. Ушлый дворник детского сада из Сургута сделал из нее собственную наложницу: угрожая убийством, принуждал к интиму, вымогал деньги и шантажировал обнаженными фото.
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