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Федеральное казначейство Магадана передало 22 комплекта термобелья на фронт

Федеральное казначейство Магадана передало 22 комплекта термобелья на фронт

Сотрудники Федерального казначейства Магаданской области передали на фронт Специальной военной операции 22 комплекта термобелья.

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