SpaceX строит собственные электростанции. Илон Маск предупредил о дефиците электроэнергии для ИИ в 2027 году

В качестве примера он привёл Google и Anthropic, которые арендуют вычислительные ресурсы SpaceX Илон Маск заявил, что стремительное развитие искусственного интеллекта столкнулось с ограничением — нехваткой электроэнергии.
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