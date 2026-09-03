Валютный занавес, кредитный импульс и потребительская пауза: итоги лета от Банка России

МОСКВА (ИА Реалист). Первые дни сентября 2026 года ознаменовались серией публикаций Банка России, которые обнажили противоречивые тенденции в российской экономике: валютные ограничения продлены ещё на полгода, кредитование разогналось во всех сегментах, а потребительская активность в регионах растёт, но неравномерно и с первыми признаками охлаждения.