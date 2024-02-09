В Смоленской области нашли порядка 900 гектаров зарастающих земель сельхозназначениия

В январе сотрудники Росссельхознадзора выявили 33 нарушения В течение января 2024 года сотрудники Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям провели 41 мероприятие без взаимодействия с хозяйствующими субъектами региона.
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