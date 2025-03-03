В Курской области «чехардой» с управляющими компаниями займутся правоохранители

<p style="text-align:justify"><strong>В Курской области на прошлой неделе ГЖИ провела 12 внеплановых проверок управляющих компаний, из них семь - на предмет соблюдения требований законодательства при организации проведения и оформления результатов общего собрания собственников.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)