Кемеровские коммунальщики всю ночь устраняли последствия шквалистого ветра

Об этом сообщил в своём официальном телеграм-канале мэр областной столицы Дмитрий Анисимов. Утром воскресенья, 11 февраля глава муниципалитета опубликовал сообщение следующего содержания: Весь вечер и ночь городские службы устраняли последствия шквалистого ветра.
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