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Хедхантер Владимирская заявила, что отдых непривычным способом помогает отличить усталость от выгорания

Хедхантер Владимирская заявила, что отдых непривычным способом помогает отличить усталость от выгорания

Карьерный консультант и автор книги «Уставшие» Алена Владимирская в беседе с KP.RU объяснила разницу между обычной усталостью и профессиональным выгоранием.

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