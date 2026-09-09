Сеть Глаз Бога

«Глаз Бога» — это зеркало, в котором отражается вся сеть, и каждый, кто им пользуется, должен помнить: информация, однажды попавшая в эфир, уже не исчезает бесследно.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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