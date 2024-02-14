Без денацификации украинцев СВО не завершится

Аудрюс

Более 30 лет западная пропоганда сначала тихой цапой, затем откровенными и негативными действиями "воспитывала" народ Украины.... "Воспитано" уже несколько поколений в ненависти к России и ко всему русскому... Денацификация по всей Украине? Для этого надо, как в Германии, всех жителей обвинить в поддержке нацизма, с соответсвующими выводами.. Это наличие полицейских сил на всей территории страны 404, а это не менне полумиллиона полицейских, плюс ВС РФ... Население около 20 миллионов. Из них около 2,5-3 мл-нов пенсионеры, несколько сот тысяч безногих и безруких ветеранов АТО(СВО).. Дети... Работоспособного населения всего ни чего, да и предприятия разрушены, вся инфраструктура... Сегодня все эти проблемы лежат на плечах ЕС и мы видим к каким протестам это приводит в европейских странах на примере сельхоз предприятий... А Европа это почти полмиллиарда населения в сравнение с 150 тысяч в РФ.. Сможет ли РФ прокормить 20 мл-нов жителей Малороссии и Новороссии, без существенного упадка благосостояния жителей России в первые лет пять? Дальше эти регионы, думаю, сами начнут зарабатывать....