За 10 лет власти бандеровцев в Киеве сменились десятки главарей и деятелей этого преступного режима — сейчас уже многие забыты, а тогда они были на слуху: Тягнибок, Яценюк, Турчинов, Ярош, Тимошенко, Аваков, Климкин, Мосийчук и много других.
Без денацификации украинцев СВО не завершится
Комментарии
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Аудрюс
Более 30 лет западная пропоганда сначала тихой цапой, затем откровенными и негативными действиями "воспитывала" народ Украины.... "Воспитано" уже несколько поколений в ненависти к России и ко всему русскому... Денацификация по всей Украине? Для этого надо, как в Германии, всех жителей обвинить в поддержке нацизма, с соответсвующими выводами.. Это наличие полицейских сил на всей территории страны 404, а это не менне полумиллиона полицейских, плюс ВС РФ... Население около 20 миллионов. Из них около 2,5-3 мл-нов пенсионеры, несколько сот тысяч безногих и безруких ветеранов АТО(СВО).. Дети... Работоспособного населения всего ни чего, да и предприятия разрушены, вся инфраструктура... Сегодня все эти проблемы лежат на плечах ЕС и мы видим к каким протестам это приводит в европейских странах на примере сельхоз предприятий... А Европа это почти полмиллиарда населения в сравнение с 150 тысяч в РФ.. Сможет ли РФ прокормить 20 мл-нов жителей Малороссии и Новороссии, без существенного упадка благосостояния жителей России в первые лет пять? Дальше эти регионы, думаю, сами начнут зарабатывать....
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17 час.
VG
Vasily Golov
СССР разве не подтворствовал украинскому национализму?Еще так.Амнистия под чистую украинцев.воевавших против СССР 1956г- хвала Украине от Хрущева.Излишки атомных станций- разврат.ГТС и 15 млн квартир газифицированных- как это назвать? 2-е место в Европе УССР по развитию чья заслуга? Запад тут не имеет никакого отношения,Украинизация шла с одобрения СССР.Замалчивание о борьбе против Москвы-пропаганда Запада или СССР?Убийства шли до 1955г.Молчал СССР. Никакой антипропаганды.Агество ТАСС знали и не поднимали вопрос о национализме через край законов перехлестывал.Молчали.Делали вид,что ничего страшного и разврат халявных продолжался при Брежневе.Смена одного на другого не привела к смене политики по отношению к УССР.Разврат продолжался.Власть начала понимать тогда,когда национализм перерос в нацизм.Тут уж не до братьев.Он выпирал даже из холодильника.ТВ и радио работали день и ночь.Только тогда пришел Запад и Сорос.
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16 час.
Аудрюс
Нет в мире идеальных властей! Успехи это деяние народа, а вот ошибки это удел властей....
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6 час.
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