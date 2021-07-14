В Поволжье прошли ревакцинацию более 1 тыс. военнослужащих ЦВО и членов семей от новой COVID-19

В первую очередь ревакцинация проводится с военнослужащими, несущими боевое дежурство, медперсоналом и участниками международных армейских игр.
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