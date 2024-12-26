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ТНТ покажет первоначальную версию фильма «Небриллиантовая рука» с Алексеем Воробьёвым

ТНТ покажет первоначальную версию фильма «Небриллиантовая рука» с Алексеем Воробьёвым

Изначально лицо актёра и певца должны были заменить дипфейком Андрея Миронова.Телеканал ТНТ принял решение не использовать лицо Андрея Миронова в новогоднем музыкальном телефильме «Небриллиантовая рука» (16+).

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