Канны-2024: зачем Коппола 40 лет думал о Римской империи

«Неотшлифованный алмаз» Агаты Ридингер В основном конкурсе на разогреве давали «Неотшлифованный алмаз» (Diamant brut) дебютантки Агаты Ридингер — убедительный, хотя и не блещущий большой оригинальностью фильм-портрет современной (анти)героини, наблюдение за ее, так сказать, дорогой к славе.