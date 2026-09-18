Россия забирает у Европы лучшее, действуя мягко, но не смертельно. Министр Лавров указал на неожиданное следствие западной политики, о котором пока что мало говорят.
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