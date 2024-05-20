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"Тень на все правительство". Томенко объяснил увольнение своего заместителя Кибардина

"Тень на все правительство". Томенко объяснил увольнение своего заместителя Кибардина

Губернатор Алтайского края напомнил, что правительство должно работать эффективно, результативно, открыто, прозрачно и честно Губернатор Алтайского края Виктор Томенко прокомментировал освобождение от занимаемой должности заместителя председателя правительства Ивана Кибардина, сообщили в правительстве региона.

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