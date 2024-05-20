"Тень на все правительство". Томенко объяснил увольнение своего заместителя Кибардина

Губернатор Алтайского края напомнил, что правительство должно работать эффективно, результативно, открыто, прозрачно и честно Губернатор Алтайского края Виктор Томенко прокомментировал освобождение от занимаемой должности заместителя председателя правительства Ивана Кибардина, сообщили в правительстве региона.
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