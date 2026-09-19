Русские ратники из клуба «Псковская Вольница» проголосовали на выборах в Пскове, сообщается в Telegram-канале «Выборы: экзитпулы, результаты, события».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- "Известия": в Рос...
- Приставы принудит...
- Демограф Либанова...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым