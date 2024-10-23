«Вашингтон» выиграл 4 матча подряд. Команда идет на 3-м месте в дивизионе, по % очков – на 2-м

«Кэпиталс» обыграли «Филадельфию» (4:1) в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ. Ранее клуб из столицы США после поражения в стартовом матче сезона от «Нью-Джерси» (3:5, дома) обыграл «Вегас» (4:2, дома), «Даллас» (3:2, дома) и «Нью-Джерси» (6:5 ОТ, в гостях).
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