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Царьград

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Президент Южной Кореи призвал США ослабить санкции против КНДР

Президент Южной Кореи призвал США ослабить санкции против КНДР

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен призывает США смягчить санкции против КНДР в обмен на заморозку её программ вооружений.

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