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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Андреа Стелла: «У Норриса были проблемы с тем, чтобы справиться с грануляцией передних покрышек»

Руководитель команды отметил, что основной проблемой пилотов «Макларена» была грануляция покрышек по ходу заезда.

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