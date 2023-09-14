МТС начала принимать предзаказы на все новинки от Apple

МТС объявляет о старте предзаказов на модели Apple iPhone и Apple Watch SE, Series 9 и Ultra 2. C 13 сентября покупатели могут оформить предварительные заявки онлайн или в любом магазине компании.
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