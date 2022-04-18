Вечерняя Москва

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В Японии рассказали о плане борьбы с «лазейками» в антироссийских санкциях

В Японии рассказали о плане борьбы с «лазейками» в антироссийских санкциях

Глава минфина Японии Сюнъити Судзуки на заседании парламентского комитета в понедельник, 18 апреля, заявил, что одна из главных целей его участия во встрече G20 — «проведение работы» с государствами, которые не ввели ограничения против России.

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