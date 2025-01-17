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Царьград

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Хань Чжэн представит Китай на инаугурации Дональда Трампа в Вашингтоне

Хань Чжэн представит Китай на инаугурации Дональда Трампа в Вашингтоне

Заместитель председателя КНР Хань Чжэн посетит инаугурацию Дональда Трампа в Вашингтоне. КНР намерена наладить диалог и сотрудничество с новым правительством США, стремясь к стабильному развитию двусторонних отношений.

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