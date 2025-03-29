Млекопитающие научились вырабатывать ядовитый цианид для регуляции метаболизма клеток

Статью о новом исследовании опубликовал журнал Nature Metabolism. В ее подготовке поучаствовал большой коллектив специалистов в области химии, фармакологии, медицины и других направлений из семи стран — Швейцарии, Германии, США, Греции, Турции, Польши и Великобритании.
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