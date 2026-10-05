Онопко: «В испанском футболе в целом не вижу негатива в отношении России»

Бывший футболист «Овьедо» и «Райо Вальекано», ныне тренер сборной России Виктор Онопко рассказал, что периодически посещает Испанию, и не видит там негативного отношения к себе и россиянам.
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