Что будет с Telegram после ареста Павла Дурова: потенциальные сценарии и последствия Ольга Вайленко25 августа 2024 года мир потрясла новость об аресте основателя одного из крупнейших мессенджеров в мире, Павла Дурова.
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