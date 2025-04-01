Вооруженные силы Украины (ВСУ) бросили несколько сотен тел своих сослуживцев в приграничье Курской области, сообщил ТАСС командир десантно-разведывательного контртеррористического батальона с позывным Валдай.
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