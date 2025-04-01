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Аргументы и Факты

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ВСУ бросили сотни тел своих бойцов в Курской области

ВСУ бросили сотни тел своих бойцов в Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) бросили несколько сотен тел своих сослуживцев в приграничье Курской области, сообщил ТАСС командир десантно-разведывательного контртеррористического батальона с позывным Валдай.

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