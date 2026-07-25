НКЦБФР предложила новые механизмы защиты инвесторов в жилое строительство

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) поддержала проект Государственной стратегии жилищной политики Украины до 2033 года, предложив ряд изменений для усиления защиты инвесторов на первичном рынке недвижимости.
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