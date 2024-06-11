Москалькова предложила разрешить проводить сделки по загранпаспорту

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила разрешить проживающим за рубежом россиянам использовать загранпаспорт вместо гражданского для проведения некоторых юридически значимых действий в РФ.
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