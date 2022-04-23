У Месси 36 голов из-за пределов штрафной в топ-5 лиг за последние 5 сезонов. Мертенс 2-й

Лионель Месси в 36-й раз за последние 5 сезонов забил из-за пределов штрафной в чемпионате. Аргентинец, на этом отрезке игравший за «Барселону» и «ПСЖ», лидирует по голам дальними ударами в топ-5 лиг Европы.