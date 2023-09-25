«В России нет строительно-ипотечного пузыря, который был в 2008-м в США»

Повышение ключевой ставки отражается на курсе рубля с временным лагом, но для поддержки нацвалюты у властей остается потенциал для введения валютных ограничений, заявил в интервью «Известиям» президент Ассоциации банков России Георгий Лунтовский.
Повышение ключевой ставки отражается на курсе рубля с временным лагом, но для поддержки нацвалюты у властей остается потенциал для введения валютных ограничений, заявил в интервью «Известиям» президент Ассоциации банков России Георгий Лунтовский.
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