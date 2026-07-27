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Рязанские новости

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Рязанский губернатор Малков подписал меморандум о сотрудничестве между правительством и ТАСС

Рязанский губернатор Малков подписал меморандум о сотрудничестве между правительством и ТАСС

Губернатор Павел Малков провел рабочую встречу с генеральным директором ТАСС Андреем Кондрашовым. Был подписан меморандум о сотрудничестве между правительством Рязанской области и информационным агентством.

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