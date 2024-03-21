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Скрывали правду: скандал вокруг клиники, где прооперировали Кейт Миддлтон, набирает обороты

Скрывали правду: скандал вокруг клиники, где прооперировали Кейт Миддлтон, набирает обороты

Принцесса в шоке от происходящего. В клинике, где оперировали Кейт Миддлтон, обнаружилась утечка информации LEGION-MEDIAСкандал вокруг London Clinic, где в январе этого года супруге наследника престола сделали операцию, продолжает разгораться.

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