Подмосковная строительная компания предложила решение для сейсмоопасных регионов России

По результатам испытаний ограждающие конструкции из трёхслойных сэндвич-панелей марки «МП ТСП» могут быть использованы для строительства зданий в регионах России с уровнем сейсмической активности от 7 до 9 баллов.
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