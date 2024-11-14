Новый лидер республиканцев в Сенате: враг Трампа или пешка?

На фоне сенсационных номинаций на ключевые посты в новой администрации Трампа почти незамеченным прошло голосование в Сенате США по кандидатуре лидера республиканцев, которые станут большинством в верхней палате Конгресса с января 2025 года.
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