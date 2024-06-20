Житель Краснодарского края выдал себя за покойного и по его документам вырубал ценный лес

Житель Краснодарского края выдал себя за покойного и по его документам вырубал ценный лесНа Кубани житель Белореченска по подложным документам получил разрешение на спил ценного леса на территории Родниковского сельского поселения.
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