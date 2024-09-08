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Петербургский дневник

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Посетителям выставки «Мой Петербург» предложили подписать большую почтовую открытку

Посетителям выставки «Мой Петербург» предложили подписать большую почтовую открытку

Гости экспозиции с радостью откликнулись на это предложение Организаторы выставки «Мой Петербург» предложили посетителям оставить свои впечатления о выставке на большой почтовой открытке и к концу дня она вся была исписана самыми трогательными пожеланиями.

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