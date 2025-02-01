Маск назвал единственную надежду для Германии

Правая немецкая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) является единственной надеждой для ФРГ. Об этом заявил глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) США, американский миллиардер и предприниматель Илон Маск в социальной сети X.
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