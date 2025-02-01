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Маск назвал единственную надежду для Германии

Маск назвал единственную надежду для Германии

Правая немецкая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) является единственной надеждой для ФРГ. Об этом заявил глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) США, американский миллиардер и предприниматель Илон Маск в социальной сети X.

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