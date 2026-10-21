ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 октября, ФедералПресс. Екатеринбургский предприниматель Андрей Шевнин, которого судят за убийство и изнасилование двух 13-летних школьниц в 1994 году, снова стал фигурантом уголовного дела – на этот раз о даче взятки в особо крупном размере.
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