ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 октября, ФедералПресс. Екатеринбургский предприниматель Андрей Шевнин, которого судят за убийство и изнасилование двух 13-летних школьниц в 1994 году, снова стал фигурантом уголовного дела – на этот раз о даче взятки в особо крупном размере.