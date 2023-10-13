В МИД России подвергли критике решение МОК в отношении ОКР

Официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова прокомментировала решение Международного олимпийского комитета об отстранении Олимпийского комитета России, сообщает корреспондент ДОФы со ссылкой на сайт МИД РФ.
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