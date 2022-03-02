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Все легионеры «Сочи» остаются в расположении команды

Все легионеры «Сочи» остаются в расположении команды

Информация о том, что легионеры «Сочи» якобы покинули команду после кубкового матча с ЦСКА (1:2), не соответствует действительности.

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