Россия не должна использовать атаки беспилотников в Москве для эскалации боевых действий на Украине.
ЕС призывает Россию не отвечать на атаки украинских беспилотников в Москве
Комментарии
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САША ЛЕПАЕВ
Е.С. пусть у наших у всех бойцов хрен отсосет и в америку весточку отошлет.
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3 час.
Юлия Белова
Опять забавные ребята, которые считают, что в драке будут бить только они...
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2 час.
VG
Vasily Golov
Евросоюз изучил менталитет русских.МЫ НЕ ТАКИЕ КАК ВСУ.увидели мешки гуманизма при боевых действиях.ШКОЛЫ ТЦ,ЖИЛЫЕ ДОМА,БОЛЬНИЦЫ не трогать.Мосты не трогать.Это гражданские объекты.Поэтому пришел почти приказ.Не отвечать симметрично.
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20 мин.
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