Историк на пенсии из Бегового изучает генеалогию известных людей

Евгений Пажитнов по профессии историк и уже 30 лет занимается генеалогией. Он составил генеалогическое древо семьи Чеховых, Сергея Есенина, художника Василия Верещагина… А ещё в селе Покровское на Рязанщине создал культурный центр и музей Аксёновых — в доме, где родился отец писателя Василия Аксёнова.