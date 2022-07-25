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Тони Кроос: «В «Реале» ты хочешь выигрывать каждый турнир, хотя это не всегда возможно. На кону много титулов, мы будем бороться за все»

Тони Кроос надеется, что «Реал» будет бороться за все возможные трофеи.  В сезоне-2022/23 «сливочные» будут участвовать в 6 турнирах: чемпионате, Кубке и Суперкубке Испании, Лиге чемпионов, Суперкубке Европы и клубном чемпионате мира.

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