Тони Кроос: «В «Реале» ты хочешь выигрывать каждый турнир, хотя это не всегда возможно. На кону много титулов, мы будем бороться за все»

Тони Кроос надеется, что «Реал» будет бороться за все возможные трофеи. В сезоне-2022/23 «сливочные» будут участвовать в 6 турнирах: чемпионате, Кубке и Суперкубке Испании, Лиге чемпионов, Суперкубке Европы и клубном чемпионате мира.
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