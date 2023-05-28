Закон и Порядок

135 631 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Василий Целовальников
    Нечего цепляться, за "пригожиных", тем более, за Евгения Викторовича! Я лично, в 90-х, выпускал из тюрьмы (будучи пре...«Отмотал 10 лет»:...
  • Василий Целовальников
    Всё правильно! Галкиных и иже подобных, в Россию не пускать (пожизненно)!!!Омерзительная ист...
  • Василий Целовальников
    С недвижимостью олигархов в России, понятно! А как быть с теми миллиардами, выведенными олигархами за кордон (по скро...Олигархи отказали...

«Немедленно родите сына, чтобы этот выскочка Уинстон Черчилль не стал герцогом Мальборо»

«Немедленно родите сына, чтобы этот выскочка Уинстон Черчилль не стал герцогом Мальборо»

Нормально, конечно, начинается семейная жизнь у девушки, когда свекровь первым делом ей говорит: - Ваша первейшая обязанность — родить ребёнка, и это должен быть сын, ибо мне невыносимо даже подумать, что герцогом станет этот выскочка Уинстон.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх