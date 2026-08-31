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Царьград

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Алексея Акименко сняли с выборов в Госдуму по решению суда

Алексея Акименко сняли с выборов в Госдуму по решению суда

Алексея Акименко, кандидата от партии "Яблоко" по Нефтекамскому округу, сняли с выборов в Госдуму по решению Верховного суда Башкортостана из-за размещения им ссылок на запрещенные соцсети.

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