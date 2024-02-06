За 50 секунд 8 целей: В ответ на прибытие в Польшу первых "Химарсов", Беларусь разворачивает одну из самых лучших в мире РСЗО "Полонез-М"

Вчера 74K прочитали В современной западной прессе, а также в России, многие люди восхищаются мощными системами залпового огня Корейской Народно-Демократической Республики и ожидают появления новейших ракетных изделий военной индустрии, созданных по указанию Ким Чен Ына.