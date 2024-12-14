Нимайер: Олаф Шольц после выборов может остаться канцлером или стать главой МИД

Канцлер Германии Олаф Шольц мог бы остаться на своем посту или возможно перейти на должность главы МИД страны, если Социал-демократическая партия Германии вступит в коалицию с блоком Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС).
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