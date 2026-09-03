Украина: 17 человек получили ранения в результате российских атак на Одессу ночью 2-3 сентября. Сообщалось также о российских атаках в Хмельницкой и Тернопольской областях, а также в Киеве.
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